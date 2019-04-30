Первомай в Орле обещает быть дождливым

СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-30T16:17:00+03:00

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По прогнозам метеорологов, праздник 1 мая орловцев не порадует особым теплом и сухой погодой. Синоптики обещают дождь.

Как сообщает Росгидрометцентр, в праздничный день небо над городом затянут тучи. Ночью будет холодно, всего +1. Днем самая пиковая температура +16. Небольшой дождь, ветер восточный 6 м/с.

В четверг 2 мая снова дождливо и пасмурно. Столбики термометров покажут +5 ночью и +16 днем. Ветер юго-западный, 4 м/с.

В пятницу 3 числа облачность переменная, без осадков. Будет теплее: в темное время суток +6, днем уже до +20. Ветер западный, 6 м/с.

В субботу 4 мая тенденция к потеплению продолжит набирать обороты. Ночью воздух разогреется до +7, днем до +21. Ветер будет дуть с юга со скоростью 4 м/с, облачность переменная, небольшой дождь.

В воскресенье 5 мая +10…+23. Облачность снова обещает быть переменной, возможен небольшой дождь. Ветер южный, 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU