День пожарной охраны: в Орле чествовали огнеборцев

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-30T15:02:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 30 апреля, в России отмечается День пожарной охраны нашей страны. Накануне праздника орловские огнеборцы принимали поздравления.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сейчас на территории Орловской области функционируют 25 пожарно-спасательных гарнизонов, в состав которых входят 30 подразделений федеральной противопожарной службы и восемь – государственной противопожарной службы региона. Службу несут в них больше тысячи человек.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За пределами области создана и функционирует аэромобильная группировка. Трудятся и добровольцы – подразделений добровольной пожарной охраны на Орловщине более пятисот, в них входит больше семи тысяч человек.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Поздравить огнеборцев с праздником в ОГИИК, где состоялось торжество, пришли первые лица города и области.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Каждый пожарный – человек особого склада и закалки. Непросто в мирное время рисковать жизнью. Днем и ночью, в будни и праздники они готовы встать на пути огненной стихии. Не многие способны работать в таких условиях. Потому что профессия пожарного требует не только высокого профессионализма, но и личного мужества, - отметил начальник ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков.

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На мероприятии чествовали спасателей. Им вручили ведомственные награды, почетные грамоты, а также объявили приказы о производстве в очередные звания.

ИСТОЧНИК KP.RU