2019-04-30T15:02:20+03:00
Общество

День пожарной охраны: в Орле чествовали огнеборцев

Спасатели принимали поздравления накануне праздника, 29 апреля [фото]
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Сегодня, 30 апреля, в России отмечается День пожарной охраны нашей страны. Накануне праздника орловские огнеборцы принимали поздравления.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сейчас на территории Орловской области функционируют 25 пожарно-спасательных гарнизонов, в состав которых входят 30 подразделений федеральной противопожарной службы и восемь – государственной противопожарной службы региона. Службу несут в них больше тысячи человек.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За пределами области создана и функционирует аэромобильная группировка. Трудятся и добровольцы – подразделений добровольной пожарной охраны на Орловщине более пятисот, в них входит больше семи тысяч человек.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Поздравить огнеборцев с праздником в ОГИИК, где состоялось торжество, пришли первые лица города и области.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Каждый пожарный – человек особого склада и закалки. Непросто в мирное время рисковать жизнью. Днем и ночью, в будни и праздники они готовы встать на пути огненной стихии. Не многие способны работать в таких условиях. Потому что профессия пожарного требует не только высокого профессионализма, но и личного мужества, - отметил начальник ГУ МЧС России по Орловской области Александр Новиков.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На мероприятии чествовали спасателей. Им вручили ведомственные награды, почетные грамоты, а также объявили приказы о производстве в очередные звания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ОГУ им. И. С. Тургенева завершился III вузовский чемпионат по стандартам Worldskills
Первомай в Орле обещает быть дождливым
Контракт на противоаварийные работы в доме №2 по Калина в Орле подписан
УКХ Орла: «Водную гладь Оки и Орлика чистят от мусора»
В Орле обещали в ближайшее время залатать асфальт по маршруту Бессмертного полка
Пассажиров перевернувшегося под Орлом автобуса доставят в Москву
В Орле к сдаче после ремонта готов первый двор
Больше 630 миллионов направят на животноводство Орловщины
В усиленном режиме будут нести службу в праздники орловские спасатели
Первого мая в Орле запретят движение и парковку
После аварии с украинским автобусом под Орлом возбуждены уголовные дела
Православные орловцы отпраздновали Пасху
Больше 40 пар решили пожениться в Орле на Красную горку
Под Орлом сгорела дача