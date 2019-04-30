2019-04-30T14:22:24+03:00
Происшествия

Пассажиров перевернувшегося под Орлом автобуса доставят в Москву

Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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Пассажиров автобуса, который ехал из Киева в Москву и перевернулся сегодня ночью под Орлом, доставят в столицу России. Об этом сообщили глава региона Андрей Клычков.

- Автобус отвезет пассажиров, попавших в ДТП, в Москву. У некоторых из них на руках билеты на самолет, постараемся успеть, - сказал глава Орловщины.

Отмечается, что среди пассажиров не только граждане Украины, есть один человек из Узбекистана.

Также губернатор отметил, что региональное Правительство взаимодействует с Управлениям по вопросам миграции областного УМВД, а также посольством Украины. В автобусе, по словам Клычкова, было 47 человек, а не 54, о чем сообщалось ранее. Напомним, трое из них получили серьезные травмы и госпитализированы. Больше 20 человек отделались ссадинами, ушибами. Всем оказана медицинская помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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