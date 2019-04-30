В Орле к сдаче после ремонта готов первый двор
В Орле продолжается ремонт дворовых территорий. Первая из них уже готова к сдаче – подрядчик привел в порядок территорию у дома №5 по Машиностроительной улице.
В этом дворе появился новый асфальт, бордюры. По словам подрядчика, новое покрытие появилось на площади в 653 квадрата. Рабочие установили здесь скамейки, урны, светильники.
- Также появились дополнительные парковочные карманы. Смета на проведение работ составила порядка одного миллиона рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского облсовета.
Были взяты пробы асфальта, их ждет испытание в лаборатории. Приёмка выполненных работ будет произведена только после положительного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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