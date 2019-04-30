2019-04-30T11:32:56+03:00
Общество

В Орле к сдаче после ремонта готов первый двор

В порядок привели территорию у дома №5 по Машиностроительной улице
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле продолжается ремонт дворовых территорий. Первая из них уже готова к сдаче – подрядчик привел в порядок территорию у дома №5 по Машиностроительной улице.

В этом дворе появился новый асфальт, бордюры. По словам подрядчика, новое покрытие появилось на площади в 653 квадрата. Рабочие установили здесь скамейки, урны, светильники.

- Также появились дополнительные парковочные карманы. Смета на проведение работ составила порядка одного миллиона рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского облсовета.

Были взяты пробы асфальта, их ждет испытание в лаборатории. Приёмка выполненных работ будет произведена только после положительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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