В Орле к сдаче после ремонта готов первый двор

СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-30T11:32:56+03:00

В порядок привели территорию у дома №5 по Машиностроительной улице

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В Орле продолжается ремонт дворовых территорий. Первая из них уже готова к сдаче – подрядчик привел в порядок территорию у дома №5 по Машиностроительной улице.

В этом дворе появился новый асфальт, бордюры. По словам подрядчика, новое покрытие появилось на площади в 653 квадрата. Рабочие установили здесь скамейки, урны, светильники.

- Также появились дополнительные парковочные карманы. Смета на проведение работ составила порядка одного миллиона рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Орловского облсовета.

Были взяты пробы асфальта, их ждет испытание в лаборатории. Приёмка выполненных работ будет произведена только после положительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU