В усиленном режиме будут нести службу в праздники орловские спасатели
В грядущие первомайские выходные орловские спасатели усилятся. Режим повышенной готовности начал действовать уже с сегодняшнего дня, 30 апреля, и продлится до 6 мая.
Как пояснили «КП» в самом ведомства, такая мера нужна для обеспечения готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. На рабочих местах спасатели будут вести круглосуточное дежурство, кроме того, ведется профилактическая работа с населением.
- Центром управления в кризисных через единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, пункты связи пожарно-спасательных частей организован контроль за обстановкой. В целях предотвращения гибели людей на воде организовано совместное патрулирование водных объектов спасателями и полицейскими, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU