Первого мая в Орле запретят движение и парковку

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-30T10:25:53+03:00

Мы публикуем список участков, где не удастся оставить авто и проехать в праздничный день

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Завтра, в праздничный день 1 мая, в Орле запретят движение и парковку. Мы публикуем список участков, где не удастся оставить авто и проехать.

Уже ночью, с 00.00 закроют стоянку на улице Горького (на участке от Брестской до Пионерской), на площади Ленина (от улицы Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы), а также на участке рядом с гостиницей «Салют» и площадью Ленина. Продлится ограничение до 11.00 утра. А с 9.00 и до 11.00 не получится проехать по улице Горького (на участке от Брестской до Пионерской), по улице Пролетарская гора, а также по площади Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы).

С 13.30 до 16.00 ограничат движение транспорта по улице Горького (от площади Ленина до Пионерской), площади Ленина (от Салтыкова-Щедрина до Пролетарской горы). Это связанос проведением мотопробега. А с 15.45 до 16.15 движение транспорта будет ограничено по его маршруту: пл. Ленина - ул. Максима Горького - ул. 60-летия Октября - Октябрьский мост - ул. Герцена - ул. Московская - Красный мост - ул. Комсомольская - ул. Кромская – аэропорт «Южный».

С 6.00 до 9.30 часов утра нельзя будет припарковаться на территории от памятника Лескову до сквера Маяковского – здесь пройдет праздничное шествие КПРФ.

ИСТОЧНИК KP.RU