После аварии с украинским автобусом под Орлом возбуждены уголовные дела

СЕГОДНЯ 09:57 2019-04-30T10:24:49+03:00

Трое человек получили серьезные травмы, больше 20 отделались ссадинами и ушибами

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В Орловской области по факту ночного ДТП с автобусом "Киев-Москва" возбуждены уголовные дела. В аварии трое человек получили серьезные травмы, еще 30 отделались ссадинами и ушибами.

ДТП случилось сегодня ночью, с 29 на 30 апреля в Кромском районе. Автобус "Ютонг" с гражданами Украины двигался по автодороге М-2 "Крым" под управлением 50-летнего водителя. На 423 километре он врезался в идущий впереди попутно "КАМАЗ", после опрокинулся в кювет.

Водитель и два пассажира (женщины 1959 года рождения и 1978 года рождения) с телесными повреждениями госпитализированы. Ранее, ночью, сообщалось о двух серьезно раненых пассажирах. Второму же водителю автобуса и 23 пассажирам оказана разовая медицинская помощь.

- По данному факту следственным подразделением ОМВД России по Кромскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК Российской Федерации, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По другой статье возбудил дело и региональный СК.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), - рассказала Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.Руководство ведомства

ИСТОЧНИК KP.RU