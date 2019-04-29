Православные орловцы отпраздновали Пасху
В субботу, 28 апреля, православные орловцы отпраздновали Пасху. Центральным пасхального торжества стал Ахтырский собор города.
Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил Пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию. На нескольких языках прозвучало пасхальное евангельское чтение.
К окончанию литургии в Ахтырский собор был доставлен Благодатный огонь, накануне вечером привезенный из Храма Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме в Москву.
А днем уже в Богоявленском соборе воспитанникам школ-интернатов вручили куличи, которые в Москве освятил Патриарх Кирилл. Митрополит Тихон поздравил ребят со светлым праздником.
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ИСТОЧНИК KP.RU