СЕГОДНЯ 17:21 2019-04-29T17:21:40+03:00

Смотрите наш [фото]репортаж о том, как прошло в городе Светлое Христово Воскресенье

Изменить размер текста: A A

В субботу, 28 апреля, православные орловцы отпраздновали Пасху. Центральным пасхального торжества стал Ахтырский собор города.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил Пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию. На нескольких языках прозвучало пасхальное евангельское чтение.

К окончанию литургии в Ахтырский собор был доставлен Благодатный огонь, накануне вечером привезенный из Храма Воскресения Христова (Гроба Господня) в Иерусалиме в Москву.

А днем уже в Богоявленском соборе воспитанникам школ-интернатов вручили куличи, которые в Москве освятил Патриарх Кирилл. Митрополит Тихон поздравил ребят со светлым праздником.

Смотрите больше фото здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU