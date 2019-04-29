Больше 40 пар решили пожениться в Орле на Красную горку

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-29T17:06:14+03:00

В ЗАГСе этот день будет праздничным

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В Орле на праздник Красной горки больше сорока пар решили заключить брак. В ЗАГСе этот день будет, по традиции, праздничным.

Торжественная регистрация состоится 4 мая.

- Мероприятие будет проходить в особо торжественной обстановке, с элементами народного творчества, подготовленными ансамблем «Славица», благословением Орловско-Ливенской епархии, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Традиция играть свадьбу в христианский праздник Красной горки старинная. По поверьям, если пожениться в этот день, то такой союз будет крепким и долгим. В Орловской области эта традиция возрождается, год от года набирает популярность.

ИСТОЧНИК KP.RU