2019-04-29T17:06:14+03:00
Общество

Больше 40 пар решили пожениться в Орле на Красную горку

В ЗАГСе этот день будет праздничным
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле на праздник Красной горки больше сорока пар решили заключить брак. В ЗАГСе этот день будет, по традиции, праздничным.

Торжественная регистрация состоится 4 мая.

- Мероприятие будет проходить в особо торжественной обстановке, с элементами народного творчества, подготовленными ансамблем «Славица», благословением Орловско-Ливенской епархии, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Традиция играть свадьбу в христианский праздник Красной горки старинная. По поверьям, если пожениться в этот день, то такой союз будет крепким и долгим. В Орловской области эта традиция возрождается, год от года набирает популярность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Православные орловцы отпраздновали Пасху
Под Орлом сгорела дача
В орловской деревне пьяный мотоциклист без прав протаранил забор
Амчанка хотела сдать жилье и осталась без сбережений
В Орле у «Радуги» запретят парковку
Молодые семьи Орла получат соцвыплату на приобретение жилья
На орловской трассе сельхозмашина столкнулась с легковушкой
В центре Орла временно запретят стоянку
В Детском парке Орла 1 мая запустят фонтан
В центре «Мои Документы» Хохольского района Воронежской области состоялся официальный запуск сервиса «Мои платежи» от Сбербанка
Двухлетний малыш оказался под колесами «Оки» в орловской глубинке
Отечественная легковушка сгорела ночью в Орле
В Орле ребенок пострадал в столкновении «Нивы» и «Семерки»
На Орловщину идет похолодание
Куличи, освященные Патриархом Кириллом, привезли в Орел
В Орле одобрили изменения облика нескольких скверов
Глава Орловской области встретился с Министром природных ресурсов и экологии РФ
Орловские бойцы стали призерами международного турнира по каратэ
В Ливнах осудили мать ребенка, выпавшего из окна
Почти грамм «синтетики» изъяли полицейские у орловца
Орловщину посетили участники автопробега «Дорога мужества»
16-этажку тренировались тушить огнеборцы в Орле