Под Орлом сгорела дача
Причиной пожара стал неисправный камин
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В садоводческом товариществе под Орлом сгорела дача. Пожар разбушевался в домике из-за неисправного камина.
ЧП случилось в СНТ «Союз» в Орловском районе. Сигнал о пожаре спасателям поступил ночью, время было около часа. Огнеборцы прибыли на место.
- В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади – 42 квадратных метра. Предполагаемая причина пожара – неисправность каминного оборудования в районе дымохода, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Обошлось без пострадавших. Размер ущерба устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU