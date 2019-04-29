2019-04-29T16:41:46+03:00
Происшествия

В орловской деревне пьяный мотоциклист без прав протаранил забор

Лихач получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото УГИБДД по Орловской областиФото УГИБДД по Орловской области
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В субботу, 27 апреля, в Орловской области произошло ДТП с участием нетрезвого мотоциклиста. Водитель на двухколесном транспорте влетел в металлический забор.

Все произошло в поселке Прогресс Малоархангельского района.

- В 22.00 тридцатилетний водитель управляя мотоциклом «ИЖ», не зарегистрированном в установленном порядке, двигался по переулку Бытовому и в районе дома № 3 допустил наезд на препятствие (металлическое ограждение частного дома), - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге горе-мотоциклиста с травмами доставили в больницу.

- По предварительным данным установлено, что водитель мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел права управления транспортным средством данной категории, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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