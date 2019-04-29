2019-04-29T16:34:17+03:00
Происшествия

Амчанка хотела сдать жилье и осталась без сбережений

Женщина перевела 230 тысяч рублей мошенникам
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Мценске Орловской области местная жительница осталась без сбережений. Женщина хотела ждать жилье внаем и ее «в оборот» взяли мошенники: аферистам амчанка собственноручно перевела 230 тысяч рублей.

Началось все с того, что женщина разместила на сайте объявление о том, что сдает внаем жилье. Через какое-то время раздался телефонный звонок. «Клиент» изъявил желание снять жилище на долгий срок и обещал перевести задаток за 4 месяца вперед. Арендодатель обрадовалась такому предложению, а звонивший так заговорил ей зубы, что через какое-то время амчанка уже оказалась у банкомата. Здесь она совершила под руководством собеседника операции со своей картой. Только вместо того, чтобы получить денежный задаток, она лишилась имевшихся средств.

Ничего не оставалось делать, как идти в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на раскрытие и установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В Орловской области подобный случай далеко не первый Полицейские рекомендуют гражданам быть осторожнее при проведении операций с денежными средствами и банковскими картами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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