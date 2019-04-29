2019-04-29T15:46:49+03:00
Общество

В Орле у «Радуги» запретят парковку

Машины, оставленные владельцами у ТЦ, мешают проезду трамваев
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Яндекс картыФото: Яндекс карты
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В Орле у торгового центра «Радуга» на улице Пушкина запретят парковку авто. Машины, оставленные здесь автовладельцами, зачастую мешают проезду трамваев.

Вопрос обсуждался на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Было отмечено, что вопрос о неправильно припаркованных у ТЦ автомобилях уже давно назрел. В городе не раз останавливались трамваи из-за горе-автовладельцев, которые халатно относились к вопросу парковки на этом участке.

- Теперь парковка в этом месте, по стороне торгового центра, на участке от улицы Фомина до улицы 4-й Курской, будет запрещена, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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