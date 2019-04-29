На орловской трассе сельхозмашина столкнулась с легковушкой

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-29T15:23:45+03:00

Два человека травмированы, в том числе пятилетний ребенок

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В минувшую субботу, 27 апреля, на орловской трассе произошло ДТП с участием сельскохозяйственной машины и легковой иномарки. В итоге два человека получили травмы, в том числе пятилетний ребенок.

Авария случилась около девяти часов вечера на автодороге «Тросна-Калиновка». Здесь 57-летний водитель на машине для внесения удобрений ехал в сторону Железногорска Курской области со стороны дороги М-2 «Крым».

- Водитель сельскохозяйственной машины при повороте налево не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение со встречным транспортным средством «Опель». В результате ДТП 2 пассажира иномарки (в том числе 5-летний ребенок) получили телесные повреждения, не госпитализированы, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU