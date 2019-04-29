2019-04-29T15:03:18+03:00
Общество

В Детском парке Орла 1 мая запустят фонтан

В честь его открытия состоится праздник "Краски детства"
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба мэрии ОрлаФото: пресс-служба мэрии Орла
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В Орле 1 мая запустят фонтан в Детском парке. В честь открытия состоится праздник "Краски детства".

На церемонии выступят творческие коллективы с театрализованной концертной программой.

- Затем к гостям праздника обратятся первые лица города и области. Они вместе с известными людьми, которые трудятся на благо юных жителей Орла, разрежут ленту, чем ознаменуют старт летнего сезона в парках, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе мэрии Орла.

Напомним, плескательный фонтан в Детском парке обустроили в 2018 году. Его выполнили в рамках программы "Формирование современной городской среды".

ИСТОЧНИК KP.RU

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