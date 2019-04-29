Двухлетний малыш оказался под колесами «Оки» в орловской глубинке
Авария произошла в Верховском районе области
Здесь случилось ДТП. Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орловской области на прошедших выходных травмы в аварии с участием малолитражки «Ока» получил двухлетний малыш. ДТП случилось в селе Русский Брод Верховского района.
Как рассказали «Комсомолке» в региональном УГИБДД, примерно в 12.40 прошедшей субботы, 27 апреля, водитель автомашины «ВАЗ-11113» двигался прямо по улице Быкова указанного села и в районе дома №5 допустил наезд на пешехода: 2-летнего ребенка.
В итоге малыш получил травмы. Он был с телесными повреждениями был доставлен в Ливенскую ЦРБ.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU