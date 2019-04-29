Отечественная легковушка сгорела ночью в Орле

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-29T10:47:54+03:00

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В Орле ночью с минувшей пятницы на субботу, 27 апреля, сгорела отечественная легковушка. ЧП случилось в Заводском районе города.

Сигнал о пожаре спасателям поступил в первом часу. Как оказалось, автомобиль «Лада Гранта» полыхал на Комсомольской улице.

- В результате пожара в автомобиле «Лада Гранта» термическому воздействию подверглись заднее правое колесо, пластик над колесом и лако-красочное покрытие, - рассказале об ущербе «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сейчас эксперты работают над тем, чтобы установить причину пожара. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU