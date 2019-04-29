В Орле ребенок пострадал в столкновении «Нивы» и «Семерки»

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-29T10:40:23+03:00

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В Орле в аварии с участием двух отечественных авто травмы получил ребенок. Дорогу не поделили «Нива» и «Семерка».

Все случилось в минувшую субботу, 27 апреля. Водитель за рулем «Нивы» ехал по Кромскому шоссе в сторону улицы Машиностроителей. В районе дома №5 он стал поворачивать налево.

- Водитель допустил столкновение с автомобилем «Ваз-2107», который следовал по Кромскому шоссе со стороны улицы Машиностроительная в направлении переулка Бетонный. При ДТП 6-летний пассажир легковушки получил телесные повреждения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Ребенка доставили в травмпункт детской областной больницы, врач оказал ему необходимую помощь, а после отпустил лечиться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU