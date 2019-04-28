На Орловщину идет похолодание

СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-28T09:55:40+03:00

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Последние деньки апреля и первые дни мая теплом орловцев не порадуют. По прогнозам синоптиков, ближайшая неделя будет достаточно прохладной, ветреной и дождливой.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 29 апреля в Орле ночью температура упадет до +2 градусов, днем воздух разогреется всего до +14. Облачность переменная, без осадков. Ветер восточный, 5 м/с.

Во вторник, 30 числа, в ночное время и вовсе +1. Днем потеплеет до +16, облачность переменная и небольшой дождь. Ветер сохранит направление и скорость.

В праздничный день среды, 1 мая, от +3 до +11, пасмурно и дождливо. Ожидается сильный ветер 8 м/с.

В четверг 2 мая, разогреется чуть больше. Ночью столбики термометров доберутся до отметки в +6 градусов, днем потеплеет до +17. Снова облачно и дождливо. Ветер южный, 6 м/с.

В пятницу, 3 числа, тенденция к потеплению продолжится. Днем термометры покажут +19, ночью +7. Небо будет то ясным, то затянутым тучами, вновь небольшой дождь. Безветренно.

По предварительным прогнозам, к концу недели вновь растеплится и отметки термометров покажут больше +22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU