Куличи, освященные Патриархом Кириллом, привезли в Орел

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-28T09:42:03+03:00

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Сегодня, 28 апреля, православный мир отмечает праздник Светлой Пасхи. В Орел в этот день доставили три тысячи куличей, освященных Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Куличи привезли с собой ребята-воспитанники орловских школ-интернатов. Накануне, они побывали в столице, где посетили Божественную литургию в Храме Христа Спасителя, которую провел Патриарх.

- Визит воспитанников не ограничился только посещением главного храма страны. После их пригласили на экскурсию в Кремль, они увидели Царь-пушку и Некрополь, а также познакомились со служащими Преображенского полка, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Освященные куличи ребята сегодня, в 11.00, в Богоявленском соборе Орла передадут воспитанникам других школ-интернатов, детям, оставшимся без попечения родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU