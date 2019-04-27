В Орле одобрили изменения облика нескольких скверов

СЕГОДНЯ 14:11 2019-04-27T14:14:24+03:00

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В Орле на заседании горсовета 25 апреля депутаты одобрили изменения архитектурных обликов нескольких городских скверов. Речь идет о сквере имени Гуртьева, сквере у бунинской библиотеки и летней эстраде в Детском парке.

В этом году в скверах в рамках программы «Формирование современной городской среды» заменят асфальт на тротуарную плитку, установят новые скамейки, фонари и урны. А со стороны Пионерской сделают новые пешеходные ограждения.

Благоустройство сквера Гуртьева было выбором самих орловских жителей. Напомним, голосование за то, какие общественные территории нуждаются в обновлении, состоялось в Орле 16 февраля. Больше всего голосов орловцы отдали за сквер Гуртьева.

ИСТОЧНИК KP.RU