2019-04-27T14:14:24+03:00
Общество

В Орле одобрили изменения облика нескольких скверов

В общественных местах появятся тротуарная плитка, новые скамейки, фонари и урны
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле на заседании горсовета 25 апреля депутаты одобрили изменения архитектурных обликов нескольких городских скверов. Речь идет о сквере имени Гуртьева, сквере у бунинской библиотеки и летней эстраде в Детском парке.

В этом году в скверах в рамках программы «Формирование современной городской среды» заменят асфальт на тротуарную плитку, установят новые скамейки, фонари и урны. А со стороны Пионерской сделают новые пешеходные ограждения.

Благоустройство сквера Гуртьева было выбором самих орловских жителей. Напомним, голосование за то, какие общественные территории нуждаются в обновлении, состоялось в Орле 16 февраля. Больше всего голосов орловцы отдали за сквер Гуртьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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