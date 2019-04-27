СЕГОДНЯ 13:33 2019-04-27T13:34:24+03:00

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Глава Орловской области встретился с Министром природных ресурсов и экологии РФ. Рабочая встреча Андрея Клычкова с Дмитрием Кобылкиным состоялась 25 апреля в Москве.

Стороны обсудили вопросы реализации федеральных программ по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов. Орловский Губернатор затронул вопрос обустройства дополнительных контейнерных площадок в регионе. По его словам, Орловщине требуется около 700 контейнеров. В решении этой проблемы министр обещал оказать поддержку.

Кроме того, на встрече речь шла и о создании дополнительных условий для вывоза мусора. Андрей Клычков предложил рассмотреть возможность введения дифференцированного тарифа, то есть снизить его для сельского населения, и внес предложение по ликвидации несанкционированных свалок в Орловской области. Также глава региона обсудил с Министром возможность подачи регионом заявки на рекультивацию Орловского полигона.

ИСТОЧНИК KP.RU