Орловские бойцы стали призерами международного турнира по каратэ

СЕГОДНЯ 13:27 2019-04-27T13:27:55+03:00

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Бойцы из Кром стали призерами международного турнира по каратэ WKF. Соревнования состоялись в Латвии.

«Золото» орловской команде принесла Скрябина София. Девушка выступала в категории 10-11 лет до 40 килограммов. Орловчанка провела на турнире три победных поединка. Ее соперницами стали представительницы Дании, Польши и Белоруссии. Также первое место завоевал Нуреш Рустамов. Три своих поединка спортсмен выиграл досрочно.

Дозоров Даниил уверенно выиграл на пути к финалу три боя, но в финале за 3 секунды до конца поединка пропустил удар ногой в голову и получил серебряную медаль. Бронзовую награду в категории 12-13 до 50 килограммов завоевал Агарков Александр. Проведя 4 боя, он проиграл только один раз в полуфинальном поединке со счетом 4-5 будущему чемпиону, - сообщает портал «Орел-спорт».

ИСТОЧНИК KP.RU