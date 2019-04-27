СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-27T13:04:36+03:00

Почти грамм «синтетики» изъяли полицейские у орловца Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде

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В Ливенском районе полицейские задержали местного жителя с наркотиками. 34-летнего преступника стражам порядка удалось установить в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

- Согласно проведенному исследованию, гражданин хранил при себе 0,92 грамма синтетического наркотика, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU