Орловщину посетили участники автопробега «Дорога мужества»

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-27T12:56:36+03:00

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23 апреля в России стартовал автопробег «Дорога мужества» по местам сражений в период Великой Отечественной войны. В его рамках ветераны московской милиции проедут по городам воинской славы. Маршрут таков: Москва-Тула-Орёл-Курск-Белгород-Воронеж-Волгоград-Ростов-на-Дону-Краснодар-Керчь-Симферополь-Севастополь-Москва.

На границе Тульской и Орловской областей гостей встретили ветераны и представители регионального УМВД с приветственными песнями и караваем. Участники автопробега посетили Сквер Танкистов-первогвардейцев и Мемориал Славы в городе Мценске, по пути в Болховский район - мужской монастырь во имя Святого Кукши, Кривцовский мемориал.

На второй день ветераны уголовного розыска МВД России встретились с руководством регионального УМВД. Гости вручили руководителям ведомства юбилейные медали «75 лет освобождения Крыма и Севастополя от немецко-фашистских захватчиков». Участники встречи обменялись памятными подарками и возложили цветы к стеле сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга.

- Завершилось мероприятие посещением мемориала, расположенного в деревне Альшанские выселки Орловского района, где почтили память героических подвигов воинов 45-го запасного стрелкового полка и отряда сотрудников НКВД, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU