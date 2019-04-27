СЕГОДНЯ 12:41 2019-04-27T12:41:20+03:00

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16-этажку тренировались тушить огнеборцы в Орле. Учения в рамках Года предупреждения ЧСпрошли в доме № 7 по улице Орелстроевской.

По замыслу, возгорание произошло на десятом этаже. Пламя стало быстро распространяться. В доме, оснащенном новыми системами пожарной безопасности, сработала система автоматической сигнализации о пожаре. Лифты спустились на первый этаж и до окончания тушения не работали, заработали камеры дымоудаления.

- По прибытии огнеборцев было установлено, что на верхних этажах здания образовалось сильное задымление, в связи с чем потребовалась эвакуация жильцов дома. Для этого жильцам пришлось воспользоваться бездымным выходом. Однако к моменту прибытия пожарных подразделений в доме оставались люди: плотное задымление не позволило им вовремя покинуть помещения, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Для разведки были сформированы звенья газодымозащитной службы. Людей обнаружили и эвакуировали. Согласно еще одной вводной, пострадал пожарный. Он находился в бессознательном состоянии. Газодымозащитники эвакуировали его на улицу и оказали первую помощь.

Пожарные создали несколько участков по тушению. После учения представитель обслуживающей дом УК рассказал сотрудникам пожарно-спасательных частей Орла об особенностях дома, устройстве и работе противопожарных систем.

ИСТОЧНИК KP.RU