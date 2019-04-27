СЕГОДНЯ 12:31 2019-04-27T12:31:44+03:00

В перинатальном центре полицейские рассказали пациенткам о правилах безопасности детей в автомобиле

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Мамы будущих орловцев присоединились к акции «Без вас не получится». В перинатальном центре полицейские рассказали пациенткам о правилах безопасности детей в автомобиле

- Сотрудники ГИБДД и персонал учреждения собрали молодых мам в актовом зале. С помощью красочных плакатов и информационных листовок присутствующим рассказали о видах детских удерживающих устройств, способах их крепления в автомобиле, а также о самом безопасном месте в салоне транспортного средства, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Кроме того, женщинам показали обучающий фильм «Маленькие вещи имеют огромное значение». Полицейские вручили молодым мамам полезные сувениры от ГИБДД, такие как световозвращающие брелоки и наклейки на автомобиль «Ребенок в машине».

ИСТОЧНИК KP.RU