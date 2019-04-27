2019-04-27T12:26:01+03:00
Общество

В доме №2б по улице Силикатной в Орле очистят канализацию

По информации аварийной службы, причиной неисправности инженерных сетей был засор
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
Изменить размер текста:

В доме №2б по улице Силикатной в Орле очистят канализацию. Решить ситуацию поручил глава городской администрации Александр Муромский 26 апреля на совещании с представителями ООО «Перспектива» и сотрудниками муниципального жилищного контроля.

По информации аварийной службы «Заказчик», причиной неисправности инженерных сетей был засор. Это подтвердили сотрудники муниципального коммунального предприятия после выезда на место.

- Это зона ответственности МПП ВКХ «Орелводоканал», поэтому работники предприятия сейчас направляются на объект для устранения проблемы, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Кроме того, УК «Перспектива» заключила контракт с Центром гигиены и эпидемиологии в Орловской области. Согласно договору на понедельник, 29 апреля, запланирована обработка подвалов от насекомых и грызунов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле одобрили изменения облика нескольких скверов
Глава Орловской области встретился с Министром природных ресурсов и экологии РФ
Орловские бойцы стали призерами международного турнира по каратэ
В Ливнах осудили мать ребенка, выпавшего из окна
Почти грамм «синтетики» изъяли полицейские у орловца
Орловщину посетили участники автопробега «Дорога мужества»
16-этажку тренировались тушить огнеборцы в Орле
Мамы будущих орловцев присоединились к акции «Без вас не получится»
В Орле отметят юбилей пожарной охраны России
Память жертв трагедии на Чернобыльской АЭС почтили в Орле
На Пасху в Орле ожидается дождь
Вятский Посад приглашает орловцев отпраздновать Пасху
В Орле могут закрыть кальянные в жилых домах
Орловские полицейские усилятся на майские праздники
Сегодня вечером и завтра ночью в Орле перекроют движение
В Троснянском районе сгорела иномарка
В Орле приводят в порядок кладбища и воинские захоронения
86-летнюю орловчанку спасли пожарные из горящей квартиры
К первомаю на улицах Орла должны появиться топиарные фигуры
В Орле водитель внедорожника учинил ДТП на перекрестке
Новейший аппарат МРТ появился в Орловской клинической больнице
В Орле автобус не поделил проезжую часть с легковушкой
До 29 апреля в Орле восстановят освещение на бульваре Победы
На погашение кредиторской задолженности орловское ТТП получит 10 миллионов рублей
В Орле покрасят ограждения подвесного моста в Детском парке
Орловцев приглашают в ряды волонтеров на шествие Бессмертного полка