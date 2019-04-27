СЕГОДНЯ 12:26 2019-04-27T12:26:01+03:00

По информации аварийной службы, причиной неисправности инженерных сетей был засор

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В доме №2б по улице Силикатной в Орле очистят канализацию. Решить ситуацию поручил глава городской администрации Александр Муромский 26 апреля на совещании с представителями ООО «Перспектива» и сотрудниками муниципального жилищного контроля.

По информации аварийной службы «Заказчик», причиной неисправности инженерных сетей был засор. Это подтвердили сотрудники муниципального коммунального предприятия после выезда на место.

- Это зона ответственности МПП ВКХ «Орелводоканал», поэтому работники предприятия сейчас направляются на объект для устранения проблемы, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Кроме того, УК «Перспектива» заключила контракт с Центром гигиены и эпидемиологии в Орловской области. Согласно договору на понедельник, 29 апреля, запланирована обработка подвалов от насекомых и грызунов.

ИСТОЧНИК KP.RU