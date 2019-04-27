В Орле отметят юбилей пожарной охраны России

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-27T12:14:20+03:00

Торжественные мероприятия пройдут в институте культуры уже в понедельник

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В Орле отметят 370-летний юбилей пожарной охраны России. Торжественные мероприятия пройдут уже в понедельник, 29 апреля, в Орловском государственном институте культуры.

- На площадке перед зданием концертного зала будет организована выставка раритетной пожарной техники. Все желающие смогут посмотреть, как развивалась и совершенствовалась техника огнеборцев на протяжении нескольких десятилетий, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В фойе института участники мероприятия увидят современные образцы пожарно-технического и аварийно-спасательного снаряжения. В фотозоне можно будет сделать снимки с пожарными в снаряжениях различных эпох.

Также на торжестве пройдет награждение отличившихся сотрудников пожарной охраны. Перед огнеборцами выступят орловские творческие коллективы.

Начало мероприятия в 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU