2019-04-27T12:04:14+03:00
Общество

Память жертв трагедии на Чернобыльской АЭС почтили в Орле

Митинг состоялся в сквере Героев-чернобыльцев
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Память жертв трагедии на Чернобыльской АЭС почтили в ОрлеПамять жертв трагедии на Чернобыльской АЭС почтили в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В минувшую пятницу, 26 апреля, в Орле почтили память жертв трагедии на Чернобыльской АЭС. Митинг в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах состоялся в сквере Героев-чернобыльцев.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Участие в нем приняли первые лица города, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Валерий Волков, настоятель Свято-Троицкого храма отец Андрей, ветераны и почетные граждане, служащие различных ведомств и служб, члены общественных организаций, жители и гости.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В знак глубокого уважения к погибшим участники митинга возложили к подножию памятника цветы. Память жертв трагедии почтили минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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