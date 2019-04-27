СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-27T12:04:14+03:00

Память жертв трагедии на Чернобыльской АЭС почтили в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В минувшую пятницу, 26 апреля, в Орле почтили память жертв трагедии на Чернобыльской АЭС. Митинг в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах состоялся в сквере Героев-чернобыльцев.

Участие в нем приняли первые лица города, ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Валерий Волков, настоятель Свято-Троицкого храма отец Андрей, ветераны и почетные граждане, служащие различных ведомств и служб, члены общественных организаций, жители и гости.

В знак глубокого уважения к погибшим участники митинга возложили к подножию памятника цветы. Память жертв трагедии почтили минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU