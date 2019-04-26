2019-04-26T17:18:22+03:00
Общество

На Пасху в Орле ожидается дождь

Публикуем прогноз погоды на последние выходные апреля
Ольга СУПОНЕВА
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Не забывайте зонты!Не забывайте зонты!Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В грядущие выходные, которые станут последними в апреле, в Орле ожидается дождь. По прогнозам метеорологов, сыро в городе будет на Пасху.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 27 числа в Орле переменная облачность и без осадков. Ночью столбики термометров покажут +9 градусов, днем доберутся до отметки в +25. Ветер юго-западный, 4 м/с.

В воскресенье, 28 апреля, снова переменная облачность. Правда, уже ожидается небольшой дождь. В темное время суток термометры покажут +10 градусов, днем достигнут отметки в +22. Ветер сменит направление на северо-восточное, а скорость его достигнет 5 метров в секунду.

По предварительным прогнозам, с начала следующей недели похолодает. Ночью температура опустится всего до +2 градусов, днем с +25 до +13.

ИСТОЧНИК KP.RU

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