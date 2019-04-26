Вятский Посад приглашает орловцев отпраздновать Пасху

СЕГОДНЯ 16:15 2019-04-26T16:15:52+03:00

Гостей ждет не только богослужение, но и интересные мастер-классы, благотворительная акция и игровая программа

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Уже в грядущее воскресенье, 28 апреля, православные орловцы отпразднуют Светлую Пасху. Духовно-православный центр в Вятском Посаде приглашает жителей и гостей региона провести этот праздник вместе.

7 апреля в 22:30 прихожан храма Сретения Господня ждут на Общей Исповеди, а в 23:30 – на Полунощнице. Ровно в полночь начнётся Пасхальное Богослужение.

А 28 апреля гостей от мала до велика ждет насыщенная программа. Для малышей подготовят игры, а для детей и взрослых готовятся интересные мастер-классы. Начало их намечено на 12.00.

Кроме того, сообщают организаторы, в рамках праздника в Духовно-православном центре «Вятский Посад» пройдёт благотворительная акция «Вместе за мечтой» для ребят из Некрасовской школы-интерната.

ИСТОЧНИК KP.RU