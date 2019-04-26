Вятский Посад приглашает орловцев отпраздновать Пасху
Уже в грядущее воскресенье, 28 апреля, православные орловцы отпразднуют Светлую Пасху. Духовно-православный центр в Вятском Посаде приглашает жителей и гостей региона провести этот праздник вместе.
7 апреля в 22:30 прихожан храма Сретения Господня ждут на Общей Исповеди, а в 23:30 – на Полунощнице. Ровно в полночь начнётся Пасхальное Богослужение.
А 28 апреля гостей от мала до велика ждет насыщенная программа. Для малышей подготовят игры, а для детей и взрослых готовятся интересные мастер-классы. Начало их намечено на 12.00.
Кроме того, сообщают организаторы, в рамках праздника в Духовно-православном центре «Вятский Посад» пройдёт благотворительная акция «Вместе за мечтой» для ребят из Некрасовской школы-интерната.
ИСТОЧНИК KP.RU
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