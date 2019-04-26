В Орле могут закрыть кальянные в жилых домах

СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-26T15:04:15+03:00

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В Орле могут запретить размещать кальянные в жилых домах. Горожане жалуются на подобные заведения – людям мешает постоянный навязчивый запах.

Подготовить законодательную инициативу о запрете размещения кальянной дал поручение глава горадминистрации Александр Муромский. На последнем приеме к нему пришли жители дома №28 по Московской улице, которые рассказали о своей проблеме: в подвале открылась кальянная, однако вентиляция плоха и ароматы прочно поселились в квартирах жильцов.

- Также заявители попросили обратить внимание на то, что помещение кальянной незаконно перепланировано. В техническом архиве администрации города Орла отсутствует информация о перепланировке и переустройству этого нежилого помещения. Кроме того, оно не является муниципальной собственностью. В настоящее время помещение сдано собственником в аренду для организации работы кальянной. По этому вопросу будет проведена проверка, - рассказали «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU