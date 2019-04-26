2019-04-26T14:19:10+03:00
Общество

Орловские полицейские усилятся на майские праздники

Обеспечивать безопасность орловцев будет больше двух тысяч правоохранителей
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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На грядущие майские праздники орловские полицейские будет нести службу в усиленном режиме. Обеспечивать безопасность граждан будет больше двух тысяч правоохранителей.

- Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения планируется задействовать более 2000 сотрудников ОВД, 180 представителей Росгвардии, привлекаются приданные силы: курсанты Орловского Юридического института МВД России им. Лукьянова, частные охранные организации, народные дружины, казачество, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В ведомстве отвечают, что такая мера необходима, ведь грядет целая череда праздников: Пасха, первомай, День Победы. Отмечаться массово они будут во всех районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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