2019-04-26T12:45:15+03:00
Общество

Сегодня вечером и завтра ночью в Орле перекроют движение

Временный запрет коснется участка в Заводском районе города
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Орле вечером пятницы, 26 апреля, будет запрещено движение в Заводском районе. Коснется временный запрет и ночи субботы, 27 апреля.

- С 18.30 до 18.45 26 апреля, а также с 23.55 27 апреля до 00.15 28 апреля запрещено движение транспортных средств на улице Васильевской от улицы 2-я Посадская до улицы Панчука, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Временный запрет связан с проведением Крестны ходов вокруг Троице-Васильевского храма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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