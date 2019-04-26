В Троснянском районе сгорела иномарка
ЧП случилось в деревне Нижняя Морозиха
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В Троснянском районе Орловской области сгорела иномарка. ЧП случилось накануне, 25 апреля, в деревне Нижняя Морозиха.
Сообщение о возгорании спасателям поступило около часа дня. Однако спасти от огня машину не удалось, «Ауди» полностью сгорела.
- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU