2019-04-26T11:38:00+03:00
Происшествия

В Троснянском районе сгорела иномарка

ЧП случилось в деревне Нижняя Морозиха
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В Троснянском районе Орловской области сгорела иномарка. ЧП случилось накануне, 25 апреля, в деревне Нижняя Морозиха.

Сообщение о возгорании спасателям поступило около часа дня. Однако спасти от огня машину не удалось, «Ауди» полностью сгорела.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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