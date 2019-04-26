В Орле приводят в порядок кладбища и воинские захоронения

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-26T11:06:55+03:00

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В Орле продолжается уборка кладбищ, воинских захоронений, мемориальных комплексов. Порядок наводят в преддверии праздника Пасхи.

О том, как уборка продвигается, рассказал и.о. начальника УКХ Дмитрий Фролов. По его информации, на территории городских кладбищ установлено 12 мусорных бункеров. Большая часть из них (7) разместились на Наугорском.

- В ходе подготовки к Пасхе с городских кладбищ вывезено 438 куб.м мусора, в том числе: с Афанасьевского — 81 куб. м, Лепешкинского — 9 куб. м, Наугорского — 166 куб. м, Лужковского — 35 куб. м, Иоанно-Богословского — 9 куб. м, Троицкого — 32 куб.м, Крестительского — 106 куб. м. Заведено 40 тонн песка, - рассказал Дмитрий Фролов.

Приводят в порядок воинские захоронения и мемориалы: красят ограды, детали памятников, чистят их от пыли и грязи, восстанавливают надписи. До конца месяца работа, по планам, должна завершиться.

ИСТОЧНИК KP.RU