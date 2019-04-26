2019-04-26T10:23:40+03:00
Происшествия

86-летнюю орловчанку спасли пожарные из горящей квартиры

Пламя разбушевалось в пятиэтажке на Приборостроительной улице
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Накануне, 25 апреля, орловские спасатели боролись с пожаром, охватившим квартиру в Советском районе Орла. Из полыхающего жилища на Приборостроительной улице огнеборцы вынесли пожилую его хозяйку.

Все случилось во второй половине дня четверга. В четвертом часу поступил сигнал: «пожар в пятиэтажке». Спасатели выехали на место. Стало известно, что в квартире находится пенсионерка.

- Из квартиры пожарными была спасена женщина 1933 года рождения, находившаяся в бессознательном состоянии. Врачами скорой медицинской помощи она была госпитализирована в областную клиническую больницу, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Почему огонь охватил жилище, устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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