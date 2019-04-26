86-летнюю орловчанку спасли пожарные из горящей квартиры
Накануне, 25 апреля, орловские спасатели боролись с пожаром, охватившим квартиру в Советском районе Орла. Из полыхающего жилища на Приборостроительной улице огнеборцы вынесли пожилую его хозяйку.
Все случилось во второй половине дня четверга. В четвертом часу поступил сигнал: «пожар в пятиэтажке». Спасатели выехали на место. Стало известно, что в квартире находится пенсионерка.
- Из квартиры пожарными была спасена женщина 1933 года рождения, находившаяся в бессознательном состоянии. Врачами скорой медицинской помощи она была госпитализирована в областную клиническую больницу, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Почему огонь охватил жилище, устанавливают эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU