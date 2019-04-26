2019-04-26T09:04:40+03:00
Общество

К первомаю на улицах Орла должны появиться топиарные фигуры

«Зеленстрой» ведет работу над их установкой
Ольга СУПОНЕВА
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Корабль - одна из фигур, которыми украсят городКорабль - одна из фигур, которыми украсят городФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Улицы Орла к первомаю должны украсить привычные горожанам топиарные фигуры. Сейчас «Зеленстрой» ведет работу над ними и готовит к установке.

Так, по информации руководителя МУПа Юрия Козлова, на улицах облцентра появятся 6 фигур. Это корабль, три дельфина, маяк и орден. Ведет предприятие работу и по высадке цветов на клумбы парков и скверов города.

- На центральные клумбы города планируется высадить 70 тысяч цветов. Некоторые объекты уже облагорожены, - отметил Юрий Козлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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