В Орле водитель внедорожника учинил ДТП на перекрестке

СЕГОДНЯ 08:54 2019-04-26T08:54:21+03:00

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В Орле в четверг, 25 апреля, в Заводском районе города случилось ДТП с участием внедорожника и легковушки. Водитель первого не пропустил другой автомобиль на перекрестке, произошло столкновение.

Все случилось около трех часов дня на улице Панчука. 52-летний мужчина ехал на «Тойоте» со стороны улицы Энгельса в направлении Васильевской улицы областной столицы.

- В районе дома 36 по улице Васильевская на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог водитель не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Шкода Октавия», под управлением водителя 52-летнего водителя, который следовал по улице Васильевская в направлении улицы 2-я Посадская, - описали ситуацию «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге водитель внедорожника получил травмы. Врач назначил ему амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU