2019-04-25T20:30:45+03:00
Общество

Новейший аппарат МРТ появился в Орловской клинической больнице

Таких в России всего четыре
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Губернатора Орловской областиФото: пресс-служба Губернатора Орловской области
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В Орловской областной клинической больнице появился новейший аппарат МРТ. Таких в России, на сегодняшний день, всего четыре.

Как отметили в пресс-службе регионального Правительства, из четырех имеющихся в нашей стране единиц современного оборудования в работе только два, причем один их них теперь послужит на благо орловских пациентов.

- Аппарат МРТ - новейшего поколения, 2019 года выпуска (модель появилась в Европе в августе 2018 года), самого высокого класса, имеет лучшие технические характеристики, большую оперативную память (для сравнения – в детской областной больнице аппарат имеет память в 32 Гб, новый аппарат содержит 96 Гб памяти), мощный процессор в 1,5 Тесла. Оборудование позволяет находить и диагностировать самые труднодоступные опухоли, экономит временные затраты, - рассказали в пресс-службе.

Кстати, с 2015 года в облбольнице аппарат МРТ не работал из-за поломки. Теперь в медучреждении обучают сотрудников работе с обновкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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