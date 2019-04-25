СЕГОДНЯ 16:09 2019-04-25T16:09:55+03:00

До 29 апреля в Орле восстановят освещение на бульваре Победы Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Изменить размер текста: A A

В Орле продолжается работа по восстановлению освещения на мостах и в скверах. По информации ИО начальника УКХ Дмитрия Фролова, «Ростелеком» уже менял 36 светильников на бульваре Победы, но спустя некоторое время они погасли вновь. Работы по восстановлению завершатся здесь до 29 апреля.

- Заменены 30 светильников в сквере Ермолова. В сквере Гуртьева поменяли 44 светильника, восстановления также требуют 10 торшеров. Работа завершится до 1 мая, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

К Первомаю планируется завершить восстановительные работы и в остальных общественных местах. Заменят светильники и на улицах Колхозной и Лескова.

ИСТОЧНИК KP.RU