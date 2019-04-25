На погашение кредиторской задолженности орловское ТТП получит 10 миллионов рублей
Такое решение приняли чиновники при рассмотрении вопроса о поправках в бюджет
На погашение кредиторской задолженности орловское ТТП получит 10 миллионов рублейФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На погашение кредиторской задолженности МУП ТТП получит 10 миллионов рублей. Такое решение приняли в Орле чиновники при рассмотрении вопроса о поправках в бюджет 25 апреля.
Однако средства пойдут не только на долги по кредитам. По словам первых лиц города, выделенные средства также направят на организацию на базе трамвайно-троллейбусного предприятия разработанной модели единого городского предприятия пассажирских перевозок, включая автобусные.
- ТТП уже внесли соответствующие изменения в устав и в нем появился такой пункт, — отметил Владимир Негин.
ИСТОЧНИК KP.RU