На погашение кредиторской задолженности орловское ТТП получит 10 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-25T15:42:32+03:00

Такое решение приняли чиновники при рассмотрении вопроса о поправках в бюджет

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На погашение кредиторской задолженности МУП ТТП получит 10 миллионов рублей. Такое решение приняли в Орле чиновники при рассмотрении вопроса о поправках в бюджет 25 апреля.

Однако средства пойдут не только на долги по кредитам. По словам первых лиц города, выделенные средства также направят на организацию на базе трамвайно-троллейбусного предприятия разработанной модели единого городского предприятия пассажирских перевозок, включая автобусные.

- ТТП уже внесли соответствующие изменения в устав и в нем появился такой пункт, — отметил Владимир Негин.

ИСТОЧНИК KP.RU