2019-04-25T15:24:48+03:00
Общество

В Орле покрасят ограждения подвесного моста в Детском парке

Работы планируется завершить до Первомая
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле покрасят ограждения подвесного моста в Детском паркеВ Орле покрасят ограждения подвесного моста в Детском паркеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле полным ходом идет подготовка к празднованию Первомая и Дня Победы. В этой связи уже сегодня, 25 апреля, рабочие «Спецавтобазы» завершат покраску ограждений на Красном и Герценском мостах и приступят к Тургеневскому мосту и подвесному мосту в Детском парке. Работы планируется завершить до 30 апреля.

Кроме того, по муниципальному контракту с 20 апреля работники ООО «Доринвест» заново наносят разметки на улицах города. Сейчас работы ведутся в Советском районе. Осевые линии уже нанесли на улицах 60 лет Октября, Максима Горького, Октябрьской, Салтыкова-Щедрина, Лескова и других.

- Работы по разметке планируется завершить в срок до 1 июня, однако Александр Муромский поручил подготовить центральные улицы уже к 9 мая, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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