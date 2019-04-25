СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-25T15:03:03+03:00

Стать добровольцем может каждый, кому исполнилось 14 лет, кто доброжелателен и ответственен

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Орловцев приглашают в ряды волонтеров на шествие Бессмертного полка. На Орловщине набором добровольцев занимаетсярегиональный Ресурсный центр добровольчества и исполнительный комитет Бессмертного полка города Орла.

Стать добровольцем может каждый, кому исполнилось 14 лет, кто доброжелателен и ответственен. Для этого, сперва необходимо зарегистрироваться на сайте, а затем придти в актовый зал Фундаментальной библиотеки 26 апреля на общий сбор в 16 часов.

- Волонтеры будут сопровождать колонны и отцепления, раздавать сувенирную продукцию, работать на полевой кухне. Распределение волонтеров по функциям, а также отбор на позицию тим-лидера будет производиться на обучении, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

ИСТОЧНИК KP.RU