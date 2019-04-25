2019-04-25T14:39:37+03:00
Общество

В Орле согласуют графики дорожных работ на центральных улицах

Такое поручение дал Александр Муромский, чтобы не допустить заторов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле согласуют графики дорожных работ на центральных улицахВ Орле согласуют графики дорожных работ на центральных улицахФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле согласуют графики дорожных работ на центральных улицах. Такое поручение дал Александр Муромский, чтобы не допустить заторов. Сити менеджер подчеркнул, что работы необходимо проводить ночью.

Речь идет о ремонте улиц Московской, Комсомольской и Кромского шоссе. Все три участка будут реставрировать в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации ИО начальника УКХ ОрлаДмитрия Фролова, с 29 апреля подрядчики приступят к ремонту улицы Комсомольской от улицы 2-й Посадской до Карачевского шоссе. До 1 мая рабочие выйдут на Кромское шоссе. На улице Московской работы уже ведутся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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