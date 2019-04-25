СЕГОДНЯ 14:14 2019-04-25T14:14:48+03:00

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В Орле изменилась дата открытия памятника пожарным и спасателям. Мероприятие перенесли на следующую неделю, на 30 апреля.

Торжество состоится в День 370-летия пожарной охраны России. Монумент появился рядом с пожарно-спасательной частью №1. На открытии соберутся представители чрезвычайного ведомства, первые лица города и сами орловцы.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Полесская, 59.

Начало в 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU