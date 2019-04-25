В Орле изменилась дата открытия памятника пожарным и спасателям
Мероприятие перенесли на 30 апреля
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орле изменилась дата открытия памятника пожарным и спасателям. Мероприятие перенесли на следующую неделю, на 30 апреля.
Торжество состоится в День 370-летия пожарной охраны России. Монумент появился рядом с пожарно-спасательной частью №1. На открытии соберутся представители чрезвычайного ведомства, первые лица города и сами орловцы.
Мероприятие пройдет по адресу: улица Полесская, 59.
Начало в 12 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU