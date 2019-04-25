В Орле студенты представили свои лучшие разработки на ярмарке инициатив
В Орле студенты представили свои лучшие разработки на ярмарке инициатив 24 апреля в театре имени Тургенева.В проекте, организованном в новом формате, приняли участие представители семи регионов ЦФО.
- На двух этажах театра была организована выставка лучших молодежных инициатив, работали тематические площадки по реализации основных направлений государственной молодежной политики, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.
Участники сыграли в «Брейн-ринг» на тему здорового образа жизни и профилактики негативных явлений в молодежной среде, посетили презентацию лучших региональных практик в сфере реализации государственной молодежной политики. Всего в мероприятиях Ярмарки приняли участие более 700 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU