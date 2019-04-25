СЕГОДНЯ 13:43 2019-04-25T13:43:08+03:00

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В Орле студенты представили свои лучшие разработки на ярмарке инициатив 24 апреля в театре имени Тургенева.В проекте, организованном в новом формате, приняли участие представители семи регионов ЦФО.

- На двух этажах театра была организована выставка лучших молодежных инициатив, работали тематические площадки по реализации основных направлений государственной молодежной политики, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

Участники сыграли в «Брейн-ринг» на тему здорового образа жизни и профилактики негативных явлений в молодежной среде, посетили презентацию лучших региональных практик в сфере реализации государственной молодежной политики. Всего в мероприятиях Ярмарки приняли участие более 700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU