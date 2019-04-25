На Орловщине стартовал автопробег памяти Победы в Великой Отечественной войне

СЕГОДНЯ 13:35 2019-04-25T13:35:38+03:00

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На Орловщине стартовал автопробег Памяти, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Первый этап патриотической акции прошел в поселке Нарышкино 24 апреля. Участники автопробега посетили воинское захоронение в поселке Совхозный и мемориал «Убитая деревня» в деревне Колпачки.

- Следующий шаг акции состоится в начале мая. Автомобилисты посетят 7 воинских захоронений и 3 памятных знака на территории Урицкого района. На посещаемых местах боевой славы они проведут митинги с участием молодежи и членов ветеранских организаций, возложат цветы к могилам советских бойцов, - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

В этот раз на площади Ленина в мероприятии участвовали 17 человек. В их числе представители федерации автоспорта, ДОСААФ, казаки Урицкого хуторского казачьего общества, молодежных общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU