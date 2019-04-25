В Орле из пожара спасли жителя общежития

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-25T13:12:01+03:00

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Комната в общежитии на улице Рощинской в Орле загорелась в минувшую среду, 24 марта. ЧП произошло ранним утром. Из пожара спасатели вытащили 28-летнего жителя комнаты.

- В результате пожара в комнате прогорел пол, термические повреждения поучил шкаф, выгорели обои и выгорели личные вещи, потолок закопчен по всей площади, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

От огня спасены две смежные комнаты. Размер ущерба устанавливается.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 85 раз, из них – 76 выездов на ликвидацию возгораний, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора и шесть – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU